Tumo, l'école gratuite du numérique, va ouvrir ses portes à Paris

Une rentrée innovante. L’atypique école Tumo doit accueillir ce mardi ses premiers élèves au sein du forum des images, aux Halles (1er).

Cet établissement formera – gratuitement – au numérique environ 4.000 jeunes de Paris et de la région (1 500 en formation approfondie d’au moins un an et 2 500 en module d’initiation).

Ils pourront s’y rendre le soir après leurs cours ou le week-end et suivre des cours dans huit domaines où les nouvelles technologies sont employées : programmation informatique, animation, jeu vidéo, musique, dessin, graphisme, cinéma et modélisation 3D.

Il n’y a pas de critères de formation nécessaire pour les postulants, ils doivent seulement être âgé de 12 à 18 ans et s’inscrire en ligne ou sur place. Souhaitée par la maire Anne Hidalgo, l’école Tumo s’inspire d’un établissement similaire ouvert en 2011 en Arménie, qualifié «d’école la plus innovante du monde ».