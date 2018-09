Parcoursup : 955 bacheliers toujours sans affectation

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a déclaré, mardi 25 septembre, que 955 bacheliers sont toujours sans affectation sur la plate-forme d'admission Parcoursup.

Au cours de la conférence de presse de rentrée, elle a précisé que ces bacheliers étaient accompagnés par les commissions du rectorat.

Pour améliorer cette nouvelle plate-forme, accusée d'avoir généré de l'angoisse chez des milliers de jeunes pendant l'été, la ministre a annoncé que l'an prochain, la phase principale s'achèvera fin juillet, et non plus début septembre.

Elle a en revanche exclu de revenir à une hiérarchisation des vœux, qui limite, selon elle, la liberté des choix des candidats pour leurs études supérieures.