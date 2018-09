Sécu : premier budget en excédent depuis dix-huit ans, à 700 millions d'euros en 2019

La Sécurité sociale dégagera un excédent de 700 millions d'euros en 2019, «pour la première fois depuis 2001» selon le budget présenté mardi par le gouvernement, qui prévoit également d'importantes économies sur l'Assurance maladie, les retraites et les allocations familiales.

Les pensions de base versées par l'Assurance vieillesse et les prestations familiales seront revalorisées de 0,3% l'an prochain, alors que l'inflation est attendue à 1,6% cette année, ce qui équivaut à une économie de 1,8 milliard d'euros pour la Sécu. S'y ajoutent 3,8 milliards de maîtrise d'économies du côté de l'Assurance maladie, un montant proche des années précédentes et réparti entre l'hôpital, la médecine de ville et l'industrie pharmaceutique.

Sans ces «mesures nouvelles», le déficit aurait plongé à 3 milliards d'euros l'an prochain, selon la Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Le solde final inclura en outre un manque à gagner de 2 milliards d'euros, correspondant à de nouvelles exonérations de cotisations que l'Etat ne compensera pas financièrement : heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales, suppression du «forfait social» sur l'intéressement dans les PME, «correction» de la hausse de la CSG pour les retraités modestes...