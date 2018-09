IDF : le test du nouveau Navigo dématérialisé sur smartphone commence

Avec leur smartphone, les 1.000 premiers testeurs vont en effet pouvoir acheter des carnets de tickets T+ puis les valider, sans contact, en les présentant devant une borne de contrôle. Des opérations possibles via l’application «Navigo Lab».

Pour les curieux, il reste encore des places pour participer à l’expérimentation. Mais pour y prendre part, il faut impérativement être doté d'un smartphone NFC à partir de la version Android 4.4, ainsi que d’une carte SIM compatible NFC, Orange ou Sosh.

Puis, au mois de décembre, le test sera élargi aux forfaits semaines et mois de la carte Navigo, pour 1.000 utilisateurs supplémentaires. Enfin, la version définitive de l’application devrait être rendue accessible d’ici à l’été 2019.

Cette action, menée par SNCF Transilien, IDF mobilités, la RATP et le réseau de bus Optile, vise, à terme, trois millions d’utilisateurs.

[#NavigoLAB] Vous souhaitez acheter et valider votre titre de transport depuis votre smartphone ? Devenez bêta-testeur de la nouvelle application Navigo LAB et participez à l'expérimentation en #IDF ! Plus d'infos : https://t.co/4MsCfAk1Jf pic.twitter.com/7DuGyB2FVf

— SNCF Transilien (@Actu_Transilien) 25 septembre 2018