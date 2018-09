Une scène sur la Seine ce dimanche à Paris pour le défilé de L'Oréal

Celui-ci sera installé au niveau du port Solférino (7e). Le public pourra assister au show depuis les quais, environ 200 000 personnes étant attendues pour l’occasion. Elles pourront ainsi observer les nombreux mannequins et égéries de la marque présentes, à l’instar d’Eva Longoria, d’Elle Fanning ou encore d’Andie MacDowell.

Par mesure de sécurité, et pour assurer la stabilité de la structure de 35 tonnes, le trafic fluvial sera interrompu sur la Seine pendant une trentaine de minutes.

L’année dernière, L’Oréal avait déjà fait très fort, en installant son podium sur l’avenue des Champs-Elysées. Prochaine idée pour 2019 : un défilé au pied du Sacré-Cœur ou au premier étage de la tour Eiffel ?

ARE YOU READY? So proud to be walking Le Défilé @lorealparis with my fabulous L’Oréal family- September 30th, Paris, open to all. See y’all there! #lorealpfw #LorealMakeup #LorealHair pic.twitter.com/avLcUk8x9n

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) 22 septembre 2018