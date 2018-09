Ils cachaient la cocaïne dans des bouteilles de lait

Les trois personnes arrêtées sur l'autoroute avaient caché près de 900 grammes de valeur marchande. Saisi par les douanes, le préjudice s'élève à 40.000 euros.

En plus des bouteilles de lait, les malfaiteurs se sont également servis du réservoir du lave-glace pour dissimuler la drogue. Deux hommes et une femme ont été arrêtés au péage de Montauban (Tarn-et-Garonne) par la douane. Ils arrivaient de Paris et se dirigeaient vers Toulouse.

Le procédé est étonnant mais il n'est pas unique. Au mois d'août dernier, une importante saisie de cocaïne a eu lieu en Espagne. Près de 67 kilos étaient cachés dans des ananas. Pendant la Coupe du monde de football, des maillots de la Colombie avaient été imprégnés de cette même drogue.

Les trois trafiquants ont été emmenés dans les locaux du service régional de police judiciaire de Toulouse (SRPJ), puis placés en garde à vue.

Les deux hommes écroués

Âgée de 28 ans, la jeune femme a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Les deux autres personnes ont été présentées au parquet de Toulouse, puis écrouées.

Selon La Dépèche du Midi, un réquisitoire supplétif a été délivré par le parquet. Il permet d'élargir l'enquête à un autre dossier qui pourrait avoir un rapport avec cette saisie. D'autres interpellations pourraient avoir lieu.