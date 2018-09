Les dépenses de l'Assemblée Nationale explosent

Les prévisions du budget 2019 de l'Assemblée nationale ont été revues à la hausse et le Palais Bourbon devra puiser dans ses réserves de près de 47 millions d'euros. Des charges supplémentaires en raison notamment d'une augmentation massive des frais de comptabilité ou encore de taxi de nos députés.

La prochaine dotation de l'Etat ne permettra pas de couvrir toutes les dépenses de l'Assemblée nationale. Une première estimation à la fin de l'année 2017 faisait état d'un écart de près de 28,4 millions d'euros.

Celui-ci s'est creusé et se porte désormais à 47 millions sur un budget total de 318 millions d'euros, selon un document confidentiel que s'est procuré Le Parisien.

Si des efforts financiers ont été réalisés par la nouvelle législature, comme l'encadrement des frais de mandat ou l'alignement du statut de député sur le droit commun, d'autres mesures ont mis à mal ce serrage de vis.

En particulier l'acquisition définitive de l'hôtel de Broglie et la hausse de frais de secrétariat des groupes et des députés. D'autres charges augmenteraient de près de 160%, à hauteur de 16,6 millions d'euros. Ils comprendraient des frais postaux, de taxi ou encore l'équipement numérique des députés et de leurs collaborateurs.

Une prochaine réduction du nombre de députés

Des dépenses en plus qui ont obligé le Palais Bourbon à puiser dans ses réserves. «Nous avions le choix entre une baisse drastique des dépenses d'investissement, ce qui aurait porté préjudice au travail des députés, une hausse de la contribution de l'Etat qui s'élève déjà à plus d'un demi-milliard d'euros et un prélèvement sur nos réserves», explique Florian Bachelier, le premier questeur de l'Assemblée nationale. Nous avons privilégié cette option afin de ne pas mettre les citoyens à contribution».

D'autres économies doivent être réalisées par la législature actuelle. Le prochain vote sur la réforme des institutions doit permettre de réduire le nombre de députés de 30%.