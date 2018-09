Le gouvernement annonce un plan pour relancer le volontariat des pompiers

Pour booster le volontariat des pompiers, le gouvernement a lancé le 29 septembre un plan d'action en 37 mesures, à mettre en oeuvre «d'ici la fin du premier trimestre 2019».

C'est à l'occasion du 125e congrès des sapeurs-pompiers à Bourg-en-Bresse (Ain), que Gérard Collomb a annoncé la mise en place de ces mesures, destinées à donner «un nouvel élan» au volontariat. Si les secours français sont de plus en plus sollicités, les effectifs, eux, sont plus que jamais en berne.

«Le volontariat est le socle de notre système de sécurité civile, le pilier sans lequel tout s'effondre», a déclaré le ministre de l'Intérieur. Pour inciter les volontaires, notamment les femmes, le gouvernement a également indiqué que les mesures de recrutement seront assouplies et les conditions de travail améliorées.

Gérard Collomb a également affirmé son opposition à la directive européeenne qui inclut le volontariat dans le temps de travail, qui limite, selon lui, le temps de volontariat.

A noter que les secours d'urgence à la personne représentent 84% des missions des pompiers soit 3,8 millions d'interventions par an.