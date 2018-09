Lindsay Lohan tente de «sauver» un enfant d’une famille de sans-abri et crée la polémique

Actuellement à Paris à l'occasion de la Fashion Week, Lindsay Lohan s'est fait remarquer pour une raison improbable. L'actrice américaine a tenté d'emmener de force un enfant sans-abris, malgré le refus catégorique des parents.

Persuadée que les SDF qu'elle vient de rencontrer sont des «réfugiés syriens», Lindsay Lohan propose alors à l'un des enfants de la suivre à l'hôtel. «Tu as froid ? Veux-tu venir avec moi? (...) Veux-tu regarder un film?». De plus en plus insistante, l'actrice annonce à l'enfant qu'elle ne «partirait pas sans lui».

Agacée, la famille décide finalement de se déplacer. Mais l'Américaine est tenace et semble bien décidée à repartir avec l'enfant. Violemment repoussée par la mère, Lindsay Lohan, au bord des larmes, s'en prend alors verbalement aux sans-abris : «Vous ruinez la culture arabe en faisant ça!», déclare-t-elle.

Une scène surréaliste filmées par la comédienne qui a depuis retiré les vidéos de son compte Instagram.