«Fraternité générale» : le choix de l'engagement

Né au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis, le mouvement Fraternité générale, qui a pour but d’encourager la fraternité à travers une multitude d'actions, organise, du jeudi 11 au dimanche 14 octobre, un nouveau week-end fédérateur.

Cette année encore, le mouvement, présidé par le philosophe Abdennour Bidar, va donc appeller les Françaises et les Français à se rassembler pour la Fraternité, dans l’ensemble de la France métropolitaine, mais aussi dans les territoires d’outre-mer.

A Paris, notamment, Fraternité générale organise, le mercredi 10 octobre, un grand «dîner en couleurs», sur la place de la République, afin de lancer la grande mobilisation.

Le but : que les participants, seuls ou accompagnés, dînent avec des gens qu'ils ne connaissent pas et contribuent, ainsi, à faire de l'événement le plus grand repas fraternel jamais organisé en France.

Et pour passer un moment convivial, festif et faire perdurer les beaux jours, ils sont invités, pour cela, à se parer de couleurs vives et chaleureuses.

Une série de vidéo-clips pour promouvoir l'engagement

Outre les actions partout en France (le programme complet est accessible ici), les réseaux sociaux et la télévision seront également mis à contribution.

En ce sens, comme en 2017, Fraternité générale a produit une collection de vidéo-clips en donnant la parole à quatorze ambassadeurs et ambassadrices prestigieux.

Alors que le thème de cette année est l'engagement, chacun d'entre eux, du 1er au 14 octobre, livrera, face caméra, sa vision de l'engagement.

A cet égard, le politologue Patrick Weil ouvre le bal et présente son initiative «Bibliothèques sans frontières»