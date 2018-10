Photo polémique avec Macron : l'un des jeunes s'explique

La photo d'Emmanuel Macron posant en compagnie de deux jeunes lors de sa visite sur l'île de Saint-Martin, samedi, a beaucoup fait parler. Au coeur des débats, le doigt d'honneur adressé à l'objectif par l'un des deux habitants de l'île. Contacté par Le Parisien, son cousin a exposé sa version des faits.

Réaulf Fleming, 22 ans, a ainsi expliqué la véritable signification du geste de son cousin, Dimitri, 19 ans. « Le doigt d'honneur, je sais que ce n'est pas bon. Mais ce n'était pas du tout contre le président, a-t-il expliqué. Sur le moment, il a juste fait ça pour le style. Il a fait ça envers les gars qui ne veulent pas qu'on avance dans la vie... Pour les gars qui n'aiment pas nous voir avec le président. »

Le jeune homme pense également que son cousin regrette son geste : « Je pense qu’il regrette que tout le monde parle de ça et que ça cause des problèmes au président. Le président est comme un grand frère pour nous. On l’aime beaucoup, c’est un homme bon. »

« Ce président-là m’a donné une grande motivation»

Ancien braqueur, Réaulf Fleming affirme également avoir été inspiré par la visite du président. « C’était une surprise quand il est arrivé, on ne s’y attendait pas, confie-t-il au Parisien. C’est comme si Dieu l’avait envoyé ! Dieu voit que beaucoup de choses ne se passent pas bien ici… On était tellement content qu’il vienne voir ce qui se passe vraiment ici. Après cette rencontre, je me suis senti bien. C’est la première fois que je le vois et que j’ai pu lui parler. Il a dit qu’il allait m’aider à trouver du travail et aider ma mère malade. »

« Ce président-là m’a donné une grande motivation, ajoute le jeune homme. Il m’a même donné envie de sortir de cette île. J’aimerais travailler dans la plomberie. Si je peux suivre une formation, je le ferai ».