Gard : le corps d'Antoine, disparu en 2016, identifié dans une forêt

Le corps d'Antoine, un adolescent de 16 ans disparu le 1er mars 2016, a été découvert et identifié. Il était pendu à un arbre dans un massif forestier de son village de Clarensac (Gard), a annoncé mardi 2 octobre le procureur de la République.

«Le corps découvert est celui d'Antoine Zoia. L'orthodontiste a formellement identifié les empreintes dentaires» relevées sur le squelette découvert samedi par des chasseurs, a précisé le procureur de Nîmes, Eric Maurel. «La maman d'Antoine a formellement identifié un sac d'école et un couteau retrouvé près du corps», a ajouté le lieutenant-colonel Bertrand Michel, de la section de recherches de Nîmes, au cours d'une conférence de presse.

«L'autopsie exclut tout acte d'agression à l'encontre du corps», a poursuivi le procureur, sans donner les causes du décès de l'adolescent.

La dépouille a été retrouvée dans un massif forestier difficile d'accès. L'endroit étant particulièrement escarpé, les gendarmes ont dû mettre en place un système de cordes pour y accéder eux-mêmes.

Antoine Zoia avait quitté son domicile au milieu de l'après-midi, le 1er mars 2016. Sans ses papiers, ni son portable, il avait affirmé à son père et son frère qu'il reviendrait. Il avait acheté un briquet à 16h au bureau de tabac de la commune, et n'a plus été aperçu. Au moment des faits, Clarensac avait été fouillé par les enquêteurs, en vain.