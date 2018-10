Paris : l'Oktoberfest version française s'installe à la Villette pendant dix jours

C'est la version parisienne de la fête traditionnelle bavaroise. L’Oktoberfest revient jeudi 4 octobre dans la capitale, pour sa quatrième édition.

Jusqu’au 14 octobre, les amateurs de bière pourront en effet se rendre au Paris Event Center, à la Villette (19e). Pendant dix jours, à partir de 18h30, une tente bavaroise, spécialement installée, accueillera des réjouissances houblonnées, avec également des spectacles et des concerts.

Et pour calmer les petites faims, des plats typiques de la cuisine allemande seront aussi proposés. Au menu, les saucisses de Bavière ou de Nuremberg, puis le fameux jarret de porc grillé ou le Strudel tiède aux pommes, et enfin les Spätzle, ces pâtes fraîches aux œufs et au fromage de montagne.

Pour participer, les billets d’entrée sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site dédié, ici, entre 24,90 et 44,90 euros. Sachant que chaque entrée comprend 15 euros de dégustation.