Comment soigner un rhume ?

Le rhume est l'une des plaies de l'hiver. Voici quelques méthodes pour combattre efficacement ce virus qui nous empoisonne la vie.

Le repos au chaud

Un rhume est souvent consécutif à un coup de froid. Et quoi de mieux qu’un coup de chaud pour le contrer ? Rester sous la couette pendant ses moments de repos peut permettre de faire tomber la fièvre en faisant monter sa température corporelle. Quand, en semaine, les impératifs liés au travail ne donnent pas la possibilité de rester au lit, une bonne nuit de sommeil s’avère absolument vitale. Au moins huit heures de sommeil sont préconisées pour aller mieux.

Faire de l’exercice … dans certains cas

On prétend parfois qu’une bonne suée permet de mettre à terre les symptômes du rhume et de recouvrer au plus vite la santé. C’est effectivement le cas, mais pas à tous les coups. Faire du sport donne ainsi l’opportunité de se dégager les sinus et de soulager la congestion nasale. C’est pour cela qu’il s’avère conseillé de pratiquer une activité physique modérée uniquement en cas de symptômes tel que le nez bouché et qui coule. S'il y a fièvre ou maux de têtes, mieux vaut rester au lit pour laisser son corps mobiliser toutes ses forces combattre la maladie.

Se moucher oui, mais se moucher correctement

Le rhume est souvent synonyme de nez qui coule ou de nez bouché et les tentations de se moucher à tout va se révèle grande. Il s’avère important de décongestionner ses narines pour nettoyer les conduits nasaux mais pas de n’importe quelle manière. Se moucher trop fort et trop souvent abime ainsi ces derniers. Pour être efficace, mieux vaut le faire peu et bien, en bouchant l’une des narines et en soufflant doucement avec l’autre.

Boire de l'eau, une nécessité

Les médecins ne sauraient trop conseiller que de boire un litre à un litre et demi d'eau quotidiennement. Durant un rhume, cette consigne est d’autant plus importante. Boire permet ainsi d’éliminer les toxines présentes dans son corps. Pour rendre l’hydratation encore plus efficace, la concoction de tisanes ou de grogs, où le miel, le citron, voir le thym, sont présents, se révèle encore plus efficace grâce à la chaleur de l’eau.

Prendre de la vitamine C

On ne le dit jamais assez, rien de tel pour garder la forme que la vitamine C. Celle-ci permet ainsi de renforcer ses défenses immunitaires et donc de guérir plus vite. Oranges, pamplemousses, clémentines : durant la période hivernale, les sources en la matière ne manquent pas. Mention spéciale au citron qui, accompagnée d’un verre d’eau à température ambiante, prévient les effets du rhume en cas d’ingestion toute la durée de l’hiver.

Les inhalations

Pour se déboucher le nez, il y a certes les mouchoirs et les sprays nasaux mais il existe également la méthode de l’inhalation. Pour cela, il faut remplir un bol d’eau bouillante et y ajouter de l’essence d’eucalyptus, du thym ou de la moutarde en quantité raisonnable. Il suffit ensuite de se placer au-dessus du récipient pour respirer les vapeurs produites par le liquide.

Consulter un médecin

Si toutes ses méthodes n’aident pas et que les symptômes persistent, il paraît plus sage de consulter un médecin. Lui seul peut déterminer la gravité (toute relative) de l’état du patient. Il pourra également lui prescrire des médicaments lui permettant de chasser les effets du virus.