Elle achète 70 packs d'eau et écope d'une amende de 414 euros

Une addition d'eau salée. Une retraitée d'Houdeng, en Belgique, a écopé mardi d'une amende de 414 euros pour avoir acheté soixante-dix packs de six bouteilles d'eau dans un supermarché français.

Habitant à une vingtaine de kilomètres de Maubeuge, ville située en France, cette Belge avait pris l'habitude – comme nombre de ses concitoyens – de faire ce type d'emplettes de l'autre côté de la frontière, économies obligent. En effet, les bouteilles d'eau coûtent deux à trois fois plus cher dans le plat pays, en raison d'une taxe spécifique sur les emballages de boisson à usage unique.

La piste... de la revente d'eau minérale

D'après La Nouvelle Gazette, qui a recueilli son témoignage, elle s'est rendue dans ce supermarché français pour effectuer des provisions de courses pour quatre familles («la mienne, celles de mes fils et celle de ma sœur»). Sauf que ce jour-là, les douanes l'ont arrêtée sur la route du retour, avant de lui infliger une amende de plus de 400 euros. En cause officielle, la présumée revente «au noir» des packs d'eau minérale...

N'habitant pas l'Hexagone, la retraitée a dû s'acquitter de la douloureuse sur place. «Franchement, si j'avais su ce que ça me coûterait, je n'aurais pas acheté de l'eau, mais du champagne», a-t-elle réagi avec colère.

