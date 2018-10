Creuse : des parents lancent une cagnotte pour inhumer leur bébé

En difficultés financières, un jeune couple de Guéret (Creuse) a décidé de lancer un appel à l’aide pour financer l’inhumation de lson fils Mathéo, décédé le 26 septembre.

«Il faudrait réunir 2.000 euros à la fois pour l’enterrement mais aussi le rapatriement de l’hôpital Necker», a expliqué à La Montagne, Séverine, 22 ans, la mère du défunt bébé.

Né le 7 juin de cette année, Mathéo avait été hospitalisé dans l’hôpital parisien pour une cardiopathie congénitale. Durant la grossesse, un problème est détecté à Limoges, où on conseille à Séverine et Benoît, 19 ans, qu'il est préférable d’avorter. Le son de cloche est différent du côté de l’hôpital Necker. Il est dit aux parents que l’enfant avait «75% de chances de vivre. Il est mort à cause d’un caillot de sang qui s’est formé dans son cœur», a expliqué la jeune mère au média auvergnat.

Les deux jeunes creusois sont sans emploi. Benoît a une formation de cuisinier souffre aussi d'une cardiopathie et Séverine d'une cataracte congénitale. Ils vivent du RSA et ont multiplié les frais pour effectuer des allers-retours dans les hôpitaux ce qui a épuisé leurs économies. «J’avais trouvé un seul employeur qui souhaiterait m’embaucher avant que je ne tombe enceinte. J’espère qu’il sera toujours prêt à me prendre», a détaillé la mère.

L’objectif de 2.000 euros est, ce samedi, dépassé. La cagnotte affichait samedi midi la somme d’environ 3.100 euros.