L'acteur américain Scott Wilson, Hershel Greene dans «The Walking Dead», est mort à 76 ans

Dans la série «The Walking Dead», Scott Wilson incarnait le rôle de hershel Greene, l'un des personnages principaux des saisons 2 à 4 et son retour à l'écran était prévu pour la saison 9.

L'annonce de son décès a été confirmée par le compte officiel de la série, alors en promotion de la saison 9 ay Comic-Con de New-York. «On se souviendra de Scott comme d'un acteur merveilleux et d'une personne encore plus merveilleuse. Le personnage qu'il incarnait dans The Walking Dead, Hershel, a été le coeur émotionnel de la série. Nos pensées vont à sa femme, sa famille, ses amis et aux millions de fans qui l'aimaient».

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 7 octobre 2018