Paris : les travaux de la piste cyclable des Champs-Elysées ont débuté

Les travaux de la future piste cyclable des Champs-Elysées ont commencé ce lundi 8 octobre, entraînant l'immobilisation d'une voie de circulation de chaque côté de l'avenue.

La plus grande avenue du monde se convertit aussi au vélo. Le chantier de la future piste cyclable des Champs-Elysées (8e) a été lancé, entre la rue de Presbourg et l’avenue George V, côté impair, et entre la rue de Washington et la rue de la Boétie, côté pair.

Pour ne pas immobiliser l’ensemble de l’avenue d’un coup, deux autres phases de travaux auront ensuite lieu à partir du 12 novembre, puis du 7 janvier. Car cette voie dédiée aux deux-roues non motorisés et protégée des voitures demande un aménagement conséquent.

Située le long du trottoir, de chaque côté de l’avenue, elle nécessite l’installation d’un séparateur en pierre entre la piste et la voie de circulation, la pose de marquages au sol et surtout le traitement des pavés, qui seront remplacés et recollés. Cette nouvelle piste entraînera de fait la suppression de deux files de circulation, une de chaque côté de l’avenue.

Et à terme, cette promesse de campagne d’Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, permettra de traverser la capitale d’est en ouest, sur 7 km, depuis la rue Saint-Antoine (4e) à l’avenue de la Grande Armée (16e/17e). L’ouverture de cette nouvelle voie n’est néanmoins pas prévue avant mi-2019, avec le réaménagement de la place de la Concorde (1er).