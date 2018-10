« Avoir un enfant en moins » pour limiter le réchauffement climatique : Twitter réagit

Rarement une infographie aura autant fait réagir. L'AFP a provoqué une vague de commentaires sur Twitter en publiant un document intitulé « Réduire son impact carbone », dans lequel « Avoir un enfant en moins » apparaît comme le geste le plus efficace à faire pour préserver la planète.

Ainsi, si changer ses ampoules n'a qu'un faible impact (moins de 0,1 tonne de CO2 en moins par an), avoir un enfant en moins permet d'éviter les émissions de près de 40 tonnes de CO2 par an. Soit bien plus que d'abandonenr sa voiture à essence un peu plus de 2 tonnes par an), renoncer à un vol transatlantique (environ 1,5 tonne par an) ou encore acheter de l'énergie verte (environ 1,5 tonne).

Quelques moyens pour réduire son empreinte carbone #AFP pic.twitter.com/QcFw0waCUG — Agence France-Presse (@afpfr) 8 octobre 2018

Publiée sur le compte Twitter de l'AFP, l'infographie à fait bondir certains internautes, outrés. D'autres ont pris la chose avec humour, alors que certains en revanche approuvent cette mise en perspective, basée il est vrai sur des chiffres concrets tirés d'une étude parue en 2017 dans la revue Environmental Research Letters.

"Avoir un enfant en moins" https://t.co/AvKAWliyVI — Gabriel Piozza (@gabrielpiozza) 8 octobre 2018

"Avoir un enfant en moins" réduirait l'empreinte carbone significativement.





J'ai toujours dit que 36 gamins dans une salle de classe, on peut bien couper le chauffage, ils produisent quand même de la chaleur. L'élève : une énergie renouvelable. https://t.co/D4wCjoGr4f — Thibaut Poirot (@ThPoirot) 8 octobre 2018

Quelques moyens pour réduire son empreinte carbone #AFP pic.twitter.com/QcFw0waCUG — Agence France-Presse (@afpfr) 8 octobre 2018

Jcrois pas c’était censée être drôle mais avoir un enfant en moins ça m’a fait bcp rire et c véridique https://t.co/bTvx6azps9 — Paquiot (@Paquiot1) 8 octobre 2018

"Recyler, voiture électrique, ampoules, et... AVOIR UN ENFANT EN MOINS" ???!!!



Vous êtes tombés sur la tête, @afpfr, ou quoi ? #AFP pic.twitter.com/e5qluOmDzu — Père JB Nadler (@perenadler) 8 octobre 2018

Avoir un enfant en moins (étrange formulation : du coup, on ne "l'a pas", non ?) réduit l'empreinte carbone. Certes. Mais buter les vieux, aussi. Rétablir la peine de mort serait une idée, aussi. Ou flinguer les pauvres. Ou les riches (plus dur) #ThinkOutOfTheBox https://t.co/5hQ0ycyuLG — Erwan Le Morhedec (@koztoujours) 8 octobre 2018

Reminder : Avoir un enfant en moins marche mieux qu'abandonner la voiture à essence https://t.co/L9UnoYv8hQ — Thomas Coulom (@Thomas_C0ulom) 8 octobre 2018

Je recherche quelqu’un qui aurait un enfant en moins pour lui refiler un de mes trois enfants et ne plus en avoir qu’un (ou deux ?) en plus. #help — Stephane Jourdain (@s_jourdain) 8 octobre 2018

Face à cette avalanche de réactions, l'AFP a publié un nouveau tweet pour préciser la source utilisée pour mettre au point cette inforgraphie.