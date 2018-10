Météo : le Var et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance orange

Météo France a placé dimanche le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance orange «orages et pluie-inondation».

Le début était prévu pour dimanche aux alentours de 22 heures et le phénomène devrait prendre fin lundi vers 16 heures.

«En soirée de dimanche, un nouvel épisode pluvio-orageux, cette fois plus intense en terme d’activité pluvieuse se met en place à proximité des côtes varoises», avait prévenu Météo France.

«En cours de nuit de dimanche à lundi et lundi matin, des lignes orageuses s’organisent, depuis le littoral jusque dans le centre du Var et débordant dès lundi matin sur l’Est des Bouches-du-Rhône. Ces axes orageux peuvent parfois s’immobiliser et produire de forts cumuls de pluie, de l’ordre de 50 à 100 mm en quelques heures. Outre l’activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent sont possibles», a précisé le bulletin.

Selon Météo France, «sur la totalité de l’épisode et localement, les cumuls pourront atteindre 100 à 150 mm».