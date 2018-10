Yvelines : un fan de Lego cambriolé reçoit plus de 16.000 euros de dons

« J'ai été cambriolé, la majorité de ma collection a été volée, ma dernière création qui représente dix mois de travail et que j'étais sur le point de finaliser, détruite. Après 14 ans de collection et 8 ans de Youtube, j'arrête. Au revoir. », déclarait le malheureux collectionneur dans cette vidéo visionnée plus de 700 000 fois.

Selon Louis, les cambrioleurs pourraient être venus specifiquement pour les Lego. « Aucun appareil électronique n'a été volé. Ils sont passés devant, il y avait un tout nouvel ordinateur, et ne l'ont pas pris ». Le fait que les Lego, intraçables, puissent être facilement revendus, pourrait avoir convaincu les voleurs. Mais il pourrait aussi s'agir d'une vengeance ou d'un acte de jalousie de la part d'un ou de membres de la communauté Lego, ce qui expliquerait qu'une partie des constructions en Lego de la victime aient été saccagées.

Mais les choses pourraient s'arranger pour Louis, dont la détresse a ému les internautes du monde entier. L'un de ses amis blogueurs, MandR a ainsi organisé une collecte qui a permis de récolter près de 16 000 euros, soit le montant estimé du butin emporté par les voleurs.

Republicattak, dont la spécialité est de recréer des scènes de Star Wars en Lego, va donc pouvoir reconstituer sa collection et reprendre ses vidéos. Il a remercié les internautes pour leur générosité, n'en revenant pas de faire l'objet d'un tel mouvement de solidarité.

« Wow... Je ne m'attendais pas à cela... Les amis, les dons sont désormais clos. C'est vraiment beaucoup. Vos commentaires m'on donné la volonté de continuer, et je vais construire comme jamais ! Je tiens vraiment à être transparent avec vous sur l'aspect financier. »

Wow... Didn't expected anything like this... Guys, we closed it. I mean it's really a lot. Your comments gave me the will to pursue, and I'm going to freaking build! I really want to be transparent with you guys on the financial aspects.

— republicattak (@republicattak) 8 octobre 2018