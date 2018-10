«Regrimpe vite dans ton arbre» : Hapsatou Sy dévoile les courriers racistes qu’elle reçoit

Depuis la polémique autour de son prénom, la chroniqueuse Hapsatou Sy fait face à un déferlement de violence, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également jusque dans son courrier.

La jeune femme a en effet dénoncé, sur son compte Twitter, les injures racistes qu’elle a reçues, en montrant à ses abonnés une lettre particulièrement agressive et souillée de matière fécale.

Ils sont courageux ces idiots ! Si vous imaginez une seconde que vous allez gagner ! Vous perdez votre temps. Un petit séjour en garde à vue et ça va trembler comme pas permis ! Je vais m’acharner moi aussi ! #raciste pic.twitter.com/fXXES22nNJ — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 8 octobre 2018

«J'arrive au bureau. Comme un lundi, j'ouvre mon courrier. Et je reçois de la merde de gens qui se faisaient chier ce week-end», raconte-t-elle sur le réseau social.

«Tu es de la merde»

Les termes de la missive, qu'elle tient du bout des doigts, sont particulièrement violents : «Non, on ne se laissera pas bouffer par des singes de ton genre. Re-grimpe vite dans ton arbre, tu es de la merde».

«En plus du dégueulis que je reçois sur les réseaux sociaux à longueur de journée, maintenant vous continuez après les menaces de mort à faire ça… Vous perdez votre temps. Je continuerai à dénoncer ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Et vous ne gagnerez pas non plus», lance Hapsatou Sy dans sa vidéo.