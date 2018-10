Le réseau ferré d'Ile-de-France est le deuxième le plus fréquenté du monde

Une comparaison riche en enseignements. Le réseau ferré (métro, RER, Transiliens et tram) francilien est le deuxième plus fréquenté au monde, selon une étude publiée ce mercredi par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région.

L’IAU a en effet comparé onze grandes métropoles, comme New York, Londres, Shanghai ou encore Tokyo. C’est d’ailleurs cette dernière, avec plus de 1,86 milliard d’usagers annuels, qui devance Paris (1,39 milliard) dans ce domaine.

Le réseau de la capitale française figure également en bonne position dans plusieurs autres catégories. Il est le deuxième plus dense (170 gares pour 1 000 km2), et le troisième en nombre total de gares (plus de 400) ainsi qu’en termes de distance moyenne entre les stations (3 km).

Et la région parisienne marque aussi des points pour le futur, car c’est elle qui prévoit la plus importante extension de son réseau, avec environ 325 nouveaux kilomètres de lignes. Elle se classe ainsi en tête, largement devant le second, Shanghai (225 km).