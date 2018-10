En garde à vue pour avoir mal scanné ses articles Ikea

Sur Twitter, une jeune femme de 21 ans a raconté comment elle s’est retrouvée, le 1er octobre, en garde à vue avec son père, après avoir mal scanné ses achats chez Ikea.

La scène s’est produite au magasin de Strasbourg. Emilie, alias «thepeacefulriot» sur Twitter, a raconté sa mésaventure en détail, qui a été très largement partagée et commentée par les internautes.

Bon je vais raconter comment je suis allée en garde à vue à cause des tupperware d'IKEA pic.twitter.com/qAL3CMaVBW — Emilie (@thepeacefulriot) 9 octobre 2018

C’est lors du passage aux caisses automatiques, après avoir fait leurs achats, que la banale visite à l’Ikea vire au cauchemar pour Emilie et son père. La jeune femme scanne les articles, dont plusieurs bocaux en verre. Mais elle ne repère pas les codes-barres qui se trouvent sur les couvercles desdits contenants, qui étaient vendus séparément.

Elle est alors interceptée, avec son père, par un vigile. Avec toute leur bonne fois, les deux clients s’excusent, expliquent leur méprise et proposent de payer les articles, mais le directeur de l’Ikea ne veut rien entendre et rapidement, le ton monte.

Au final le directeur regarde mon père comme ça et il répond "ouais vous avez volé quoi"- pic.twitter.com/6rLpLUWQqi — Emilie (@thepeacefulriot) 9 octobre 2018

La police est prévenue et arrive sur les lieux. Après s'être entretenue avec le directeur, une des policières s'adresse à Emilie : «On vous embarque pour vol à l'étalage organisé à plusieurs, on vient de mobiliser une deuxième brigade pour transporter votre père, vous vous venez avec moi !».

La jeune femme (menacée d’être «tasée» par la policière si jamais elle refuse d’obtempérer) et son père sont emmenés au commissariat, où ils sont placés en garde à vue. Emilie confie avoir eu «les larmes aux yeux», contrainte d'enlever ses lacets ainsi que son soutien-gorge «devant tout le monde», et se soumettre à un test ADN. Un moment humiliant pour la jeune femme, qui une fois en cellule découvre «un truc minuscule avec plein de pisse et de merde partout».

Après cette étape on m'emmène dans la cellule, un truc minsucule avec pleins de pisse et de merde partout, j'étais clairement en train de me maudire d'avoir mal scanner des articles pendant ce temps ils ont changé les équipes donc celle qui nous a embarqué avait fini- — Emilie (@thepeacefulriot) 9 octobre 2018

Leur garde à vue dure finalement trois heures, jusqu’à ce qu’une policière -qui n’a pas participé à leur interpellation- s’interroge sur leur présence au commissariat et les fasse libérer, «choquée». Face au scandale, Ikea a réagi mercredi en s’excusant et en annonçant que la plainte à l’encontre d’Émilie et de son père serait retirée.