Des températures estivales attendues ce week end

Le temps sera au beau fixe en cette fin de semaine. Les mercures grimperont en effet à un niveau exceptionnel pour un mois d'octobre.

Estivales. C'est ainsi que l'on peut qualifier les journées de samedi et dimanche sur la majeure partie de la France. Les températures, au-dessus des normales saisonnières, atteindront jusqu'à 30 degrés dans le sud-est, ce samedi, selon Météo France.

Seule région privée de soleil, la Bretagne sera recouverte d'un voile nuageux en début de journée qui se transformeront en pluies dans l'après-midi.

Cet après-midi, les températures maximales seront dignes d'un début de mois de #juillet ! On pourra encore se baigner sur les plages #normandes et de l'#Atlantique ou bien celles de la #Méditerranée. pic.twitter.com/vCrUzKLVXF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 13 octobre 2018

Forte dégradation à l'ouest dimanche

Dimanche en revanche, une dégradation est attendue sur la partie ouest du territoire. Les mercures chuteront avec une température maximale attendue de 25 degrés (contre 30 degrés samedi) et une minimale de 13 degrés (contre 19 degrés samedi).

Et le temps se gâtera encore davantage en Bretagne, en Normandie et le Pays de la Loire où d'importantes précipitations sont attendues. La perturbation gagnera la côte Aquitaine dans l'après-midi ainsi que le sud du pays. La partie Est du territoire conservera toutefois un temps ensoleillé et doux.