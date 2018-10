En direct - Orages et inondations dans l'Aude : 13 morts

Le département de l’Aude et sa préfecture Carcassonne sont en vigilance rouge ce lundi en raison de violents orages engendrant de fortes pluies. On déplore 13 morts et 8 blessés graves et une personne est portée disparue selon le dernier bilan. Près de 300 pompiers et 200 gendarmes sont mobilisés pour les opérations de sauvetage et d'aide aux victimes.

13 morts

Neuf personnes, sur un total de 13, ont trouvé la mort à Trèbes, petite ville proche de Carcassonne.

En l'espace de 5 heures, entre 150 et 300 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne, selon Météo-France. Mais la situation n'est pas stabilisée et des débordements sont prévus dans les heures à venir, selon Vigicrues.

Parmi les victimes, une soeur a été emportée par l'eau à Villardebelle. Deux autres décès ont été constatés à Villegailhenc. Edouard Philippe est arrivé sur place, et Emmanuel Macron a tenu à exprimer «l'émotion et la solidarité de toute la nation».

⛈ La vallée centrale de l'Aude est frappée par des inondations majeures ! À Trèbes près de Carcassonne, le cours d'eau est monté de 7m cette nuit ! pic.twitter.com/P7YMGyCJZ4 — Météo Express (@MeteoExpress) 15 octobre 2018

Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendra dans l'Aude «dès que possible».

1.000 PERSONNES ÉVACUÉES

1.000 habitants de Pezens ont été évacués en raison de risques liés à un barrage.

La VIGILANCE ROUGE ÉTENDUE

La vigilance rouge crues, qui concernait uniquement la vallée centrale de l'Aude, a été étendue à trois tronçons supplémentaires, les Basses plaines de l'Aude, Orbieu et Cesse.

Les établissements scolaires fermés ce lundi

⚠️ L'ensemble des écoles, collèges et lycées du département de l'Aude sont fermées ⚠️



Ne prenez pas la route, restez chez vous. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

8.000 foyers sans électricité

Selon Enedis, ils seraient 6.000 dans l'Aude et 2.000 dans l'Héraut à être privés de courant depuis cette nuit.

LES TRANSPORTS PERTURBéS

⛔️[RÉSEAU ROUTIER]⛔️



De nombreuses routes coupées dans le département : 6113, 610, 620,



Évitez tout déplacement - Tenez vous informés :



PC ROUTES : 04 68 79 59 81https://t.co/2CJIABEC6M — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

🚦#FlashInfoTEROCC 7h30.



🔹Trafic interrompu entre #Carcassonne et #Narbonne🚉Des coulées de boue empêchent la circulation de vos #TER ⚠️ En conséquence, des retards sur le reste de la région.



🔸Retards sur la ligne Foix ➡️Pamiers



➕de précisions, des❓ Tweetez ici 📲 pic.twitter.com/Rj23oupEQy — SNCF TER OCCITANIE (@TER_Occitanie) 15 octobre 2018

Des pluies très intenses

La zone impactée s'étire de l'est du Midi-Pyrénées vers le Rousillon et l'est du Languedoc. Entre 30 et 50 millimètres de pluie à l'heure ont été relevés par Météo France. Des cumuls compris entre 180 et 200 millimètres ont été enregistrés. A Carcassonne, il avait plu lundi matin l'équivalent de 65 jours de pluie. A Trèbes, l'eau est montée de 8 mètres en 5 heures.

6 autres départements en alerte

Outre l'Aude, six autres départements du Sud sont aussi en vigilance orange ce lundi : l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, déjà en alerte depuis dimanche, auxquels Météo France a ajouté le Tarn-et-Garonne.

amélioration ATTENDUE dans la journÉE

La situation devrait s'améliorer dans la journée, les pluies se décalant peu à peu se décaleront vers l'Hérault, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales et «les cumuls pourront atteindre localement 150 à 200 mm sur le relief» explique Météo France. Suivez l’évolution de la situation sur la chaîne CNEWS.