En direct, orages et inondations dans l'Aude : 3 morts, les établissements scolaires fermés

Le département de l’Aude et sa préfecture Carcassonne sont en vigilance rouge ce lundi en raison de violents orages engendrant de fortes pluies. On déplore 3 morts selon le dernier bilan fait par le préfet.

3 morts

Parmi les victimes, une soeur a été emportée par l'eau à Villardebelle. Les deux autres décès ont été constatés à Villegailhenc.

Les établissements scolaires fermés ce lundi

⚠️ L'ensemble des écoles, collèges et lycées du département de l'Aude sont fermées ⚠️



Ne prenez pas la route, restez chez vous. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

LES TRANSPORTS PERTURBéS

⛔️[RÉSEAU ROUTIER]⛔️



De nombreuses routes coupées dans le département : 6113, 610, 620,



Évitez tout déplacement - Tenez vous informés :



PC ROUTES : 04 68 79 59 81https://t.co/2CJIABEC6M — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

🚦#FlashInfoTEROCC 7h30.



🔹Trafic interrompu entre #Carcassonne et #Narbonne🚉Des coulées de boue empêchent la circulation de vos #TER ⚠️ En conséquence, des retards sur le reste de la région.



🔸Retards sur la ligne Foix ➡️Pamiers



➕de précisions, des❓ Tweetez ici 📲 pic.twitter.com/Rj23oupEQy — SNCF TER OCCITANIE (@TER_Occitanie) 15 octobre 2018

Des pluies très intenses

La zone impactée s'étire de l'est du Mid--Pyrénées vers le Rousillon et l'est du Languedoc. Entre 30 et 50 millimètres de pluie à l'heure ont été relevés par Météo France. Des cumuls compris entre 180 et 200 millimètres ont été enregistrés. A Carcassonne, il avait plu lundi matin l'équivalent de 65 jours de pluie. A Trèbes, l'eau est montée de 8 mètres en 5 heures.

6 autres départements en alerte

Outre l'Aude, six autres départements du Sud sont aussi en vigilance orange ce lundi : l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, déjà en alerte depuis dimanche, auxquels Météo France a ajouté le Tarn-et-Garonne.

amélioration ATTENDUE dans la journÉE

La situation devrait s'améliorer dans la journée, les pluies se décalant peu à peu se décaleront vers l'Hérault, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales et «les cumuls pourront atteindre localement 150 à 200 mm sur le relief» explique Météo France. Suivez l’évolution de la situation sur la chaîne CNEWS.