Inondations dans l’Aude : une photo d’Edouard Philippe en costume fait polémique

Certains crient au «coup de com’», d’autres dénoncent une «mise en scène». Une photo postée sur le compte Twitter d’Edouard Philippe, venu rendre visite aux sinistrés de les inondations de l’Aude, a vivement fait réagir les internautes.

On peut lire, en illustration de ce cliché du Premier ministre en costume au milieu des débris, au côté d’une vieille dame : «Je suis venu exprimer toute ma sympathie et mon soutien aux familles des victimes et à toutes celles et ceux qui ont vu leur vie basculer aujourd’hui ou cette nuit».

Je suis venu exprimer toute ma sympathie et mon soutien aux familles des victimes et à toutes celles et ceux qui ont vu leur vie basculer aujourd’hui ou cette nuit. #inondations11 pic.twitter.com/F846CoVLvQ — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 octobre 2018

«Quelle mise en scène honteuse»

Mais ce qui devait passer pour de la bienveillance et du soutien ne semble pas convaincre les internautes, particulièrement remontés contre le Premier ministre et son costume, qui contraste avec la situation catastrophique des sinistrés.

L'affaire n'est d'ailleurs pas sans rappeler, récemment, celle de Laurent Wauquiez en costume au milieu des ruines de Mossoul.

Hé, pssst, Édouard, la prochaine fois, histoire d'être un minimum crédible dans ta mise en scène, mets des bottes, benêt #Amateur #Récupération #Guignol — Kesskidit (@Kesskidit) 15 octobre 2018

Euh. Aider les gens en costard. La com est un peu pourri. — Charly Auvinet (@CharlyiPh) 15 octobre 2018

Et le photographe est passé par là, par hasard, bien sûr... — InG (@IngCk27) 15 octobre 2018