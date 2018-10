Une policière meurt fauchée par un véhicule alors qu’elle sécurisait un accident

Une policière a été mortellement renversée par une voiture sur la rocade d'Albi, ce lundi 15 octobre vers 6 heures, alors qu'elle sécurisait la circulation après un accrochage.

Selon France 3 Occitanie, la gardienne de la paix a été mortellement fauchée après l'embardée d'un véhicule roulant à vive allure.

Le conducteur a été placé en garde à vue et soumis à des contrôles de détection d'alcoolémie et de produits stupéfiants. Mais d'après les premiers éléments, l'accident serait fortuit en raison des circonstances difficiles, nuit et pluie, sur la route.

Malgré les tentatives pour la réanimer, la fonctionnaire de police est décédée sur place.