Remaniement ministériel : les réactions des personnalités politiques

Les premières réactions ne se sont pas fait attendre, quelques minutes seulement après l'annonce du gouvernement Philippe III.

Les membres de la classe politique, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition, ont été nombreux à s'exprimer.

Groupe MoDem

Le groupe a félicité ses deux membres, Marc Fesneau (chargé des relations avec le Parlement) et Jacqueline Gourault (ministre de la Cohésion des territoires).

Félicitations à @MFesneau, nouveau ministre des Relations avec le Parlement, et à @j_gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales. Ils sont membres d’un gouvernement élargi et cohérent, pour faire réussir la France. — Groupe MoDem (@GroupeMoDem) 16 octobre 2018

Manuel Valls (LREM)

L'ancien Premier ministre s'est dit «heureux et fier» de la nomination de Didier Guillaume, qui fut son directeur de campagne lors de la primaire citoyenne de 2017.

Heureux et fier de la nomination de mon ami Didier Guillaume comme ministre de l’ agriculture. Je n’ oublierai jamais sa solidité politique et sa loyauté. Ses qualités et son engagement seront très utiles au monde agricole, au gouvernement et à @EmmanuelMacron. @dguillaume26 — Manuel Valls (@manuelvalls) 16 octobre 2018

Félicitations à @CCastaner pour sa nomination au ministère de l’ Intérieur. Il aura l’ honneur de diriger un grand ministère, celui de la sécurité des français, et des femmes et des hommes remarquables. Il sera épaulé par un grand professionnel de la sécurité, Laurent Nuñez. — Manuel Valls (@manuelvalls) 16 octobre 2018

Aurore Bergé (LREM)

La députée Aurore Bergé a salué le «talent, [la] compétence, [le] renouvellement politique» de ce nouveau gouvernement.

Laeticia Avia (LREm)

La députée de la 8e circonscription de Paris a tenu à féliciter les nouveaux membres du gouvernement Philippe III.

#remaniement : félicitations aux marcheurs @GabrielAttal @duboschristelle @AgnesRunacher qui intègrent le gouvernement, ainsi qu’à @MFesneau @franckriester, pilier et soutien précieux de notre majorité ! Tous mes encouragements dans l’accomplissement de vos missions https://t.co/gMTC3Qlu2j — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) 16 octobre 2018

Hervé morin (Les centristes)

L'ex-ministre de la Défense a quant à lui déploré un «rétrécissement de la majorité».

L’élection d’E.Macron c’était la promesse de l’élargissement à droite et à gauche. Ce gouvernement fait le terrible constat du rétrécissement de la majorité car les personnalités de gauche et de droite qui ont été sollicitées ont toutes décliné. #Remaniement — Hervé Morin (@Herve_Morin) 16 octobre 2018

Valérie Boyer (Les Républicains)

«On prend les mêmes et on continue», a regretté la députée des Bouches-du-Rhône.

On prend les mêmes et on continue ! Une grosse poignée de #PS, une pincée de #MODEM, un zeste d'#AGIR... on nous avait promis un "nouveau souffle" mais nous avons droit à de simples ajustements techniques. Qui peut croire encore au #NouveauMonde ? #Remaniement — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 16 octobre 2018

Florian Philippot (Les Patriotes)

Le fondateur des Patriotes a particulièrement critiqué la nomination de Christophe Castaner à l'Intérieur.

#Castaner à l’Intérieur : en crise profonde la Macronie se recroqueville sur elle-même. Aucun changement positif ne viendra pour le pays. #remaniement — Florian Philippot (@f_philippot) 16 octobre 2018

Rappelons que selon notre nouveau ministre de l’Interieur, Benalla était un « bagagiste » : ça promet ! L’éthique attendra encore. #Castaner #Remaniement — Florian Philippot (@f_philippot) 16 octobre 2018

Marine le pen (Rassemblement national)

«Avec Emmanuel Macron, le pire est toujours sûr», a tweeté la présidente du Rassemblement national.

Castaner à l’Intérieur : avec Emmanuel #Macron, le pire est toujours sûr... MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 16 octobre 2018

David Rachline (Rassemblement national)

«Avec Macron, les copains avant la sécurité des Français», a déclaré le maire de Fréjus.

Ce même #Castaner qui a tenté d'étouffer le scandale #Benalla et méprisé les parlementaires, a été incapable d'expliquer la présence d'armes au siège de #LREM et qui a fait du chantage à la démission pour avoir ce poste.





Avec #Macron, les copains avant la sécurité des Français ! https://t.co/yit54gUrB3 — David Rachline (@david_rachline) 16 octobre 2018

Alexis Corbière (La France insoumise)

«Rafistolage et bricolage sont les mamelles du macronisme, il n'y a rien de très impressionnant», a déclaré le porte-parole sur LCI. «Ce remaniement ne changera rien. La présence de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, ça pose quand même un petit problème parce que le ministère de l'Intérieur organise les élections et Christophe Castaner était ou est le chef d'un parti».