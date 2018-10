Le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra dans l’Aude le lundi 22 octobre prochain auprès des sinistrés.

Il ira également à la rencontre des élus locaux et des forces de secours et de sécurité impliquées sur le terrain à la suite des inondations qui ont fait 14 morts et 75 blessés.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude touchées en début de semaine. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est déjà rendue sur place lundi.