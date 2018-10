La gare du Nord fermée ce samedi en raison d'énormes travaux

Les voyageurs vont devoir prendre leurs précautions. La gare du Nord, à Paris, va être en partie fermée ce samedi, et tous les trains vont être progressivement touchés.

Cela commencera dès 5h du matin, avec les TER à destination de Picardie et les lignes de RER B, D, H et K, sur lesquelles le trafic se dégradera au fil de la journée. Jusqu'à 19 heures, le RER B ne circulera plus entre Châtelet et Le Bourget (93), et le RER K sera interrompue jusqu'à Mitry-Claye (77). Jusqu'à 20h30, la ligne D du RER sera bloquée entre les gares de Lyon et du Nord, et le RER H sera à l'arrêt entre gare du Nord et Saint-Denis (93). Puis, à partir de 20h30, plus aucun train ne circulera.

En revanche, cela ne changera rien pour les grandes lignes (TGV, Eurostar et Thalys), dont les billets pour cette date n’avaient pas été mis en vente. Le trafic doit revenir à la normale dimanche à 5h du matin.

Pour faire face, la SNCF Transilien et la RATP mettent en place un important dispositif. Des bus de substitution seront mis en place, tandis que les lignes de métro concernés seront renforcées. De plus, un millier d'agents en gilet rouge seront déployés dans les gares pour guider les usagers.

Ce grand chambardement est causé par un chantier gigantesque, qui sera réalisé en un temps record, par 300 agents. Après huit ans de préparation et 125 millions d'euros d'investissements, il s’agira de ­raccorder l’ensemble des lignes nord-franciliennes à une nouvelle «super tour de contrôle», située à Saint-Denis (93).

A terme, ce centre de commande dernier cri gèrera plus de 1.300 trains, soit 10% du trafic ferroviaire français, et il devrait permettre d'améliorer le temps de traitement des perturbations.