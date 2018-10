Policiers insultés par des jeunes de Champigny : la vidéo qui crée le malaise

Une vidéo nauséeuse qui en dit long sur le mal-être dont se disent souffrir certains policiers, connaît une viralité saisissante sur les réseaux sociaux. On y voit des forces de l'ordre se faire copieusement insulter par des jeunes de la cité des Boullereaux à Champigny (Val de Marne).

«Pétasse...espèce de p***. Viens en tête à tête si t'es un homme. Sale p****, regarde, regarde...» : la violence des mots est inouïe, la provocation gratuite. «Nous, on nique les condés (…) Wallah on dirait un éducateur, wallah ! Nous, on baise les condés», entend-on notamment plus tard.

Ce policier filmé est un grand professionnel. Sachez le. Je ne suis pas sur que j'aurai gardé mon sang froid face à ces jeunes. Cette vidéo ne nous montre pas de violences policières mais l'impuissance des forces de l'ordre face aux nombres. Voilà une réalité de notre quotidien. pic.twitter.com/PgWcR1pT9u — Sophie Muller (@Sop_Muller) 16 octobre 2018

Diffusées d'abord via WhatsApp, relayées ensuite sur Twitter et Facebook, les images ont été tournées par l'un des jeunes auteurs des insultes proférées à l'égard des fonctionnaires de police. Il a été interpellé mercredi après-midi après s'être montré face caméra sur la vidéo qu'il a tournée.

Ces cinquante-six secondes de déferlement de haine ont été enregistrées au mois d'août au petit matin. La patrouille de police intervenait alors pour un contrôle à proximité de la gare RER des Boullereaux en soutien du GPRS, le service de sécurité de la RATP.