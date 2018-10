Grippe : comment se faire vacciner ?

La campagne de prévention contre la grippe a débuté en octobre et doit se tenir durant quatre mois. CNews vous explique comment procéder si vous souhaitez vous faire vacciner.

Comment se procurer le vaccin ?

L’assurance maladie a envoyé un bon de prise en charge à 100% du vaccin aux patients qui y ont le droit (personnes âgées de plus de 65 ans ; atteintes de maladie chronique ou d’une diminution de l’immunité; souffrant d’obésité ; femmes enceintes ; personnel de santé ou travaillant sur des bateaux de croisière ou des avions). Si vous êtes dans une de ces catégories mais que vous n’avez rien reçu, il vous faut contacter votre médecin, sage-femme, pharmacien ou l’assurance maladie pour le recevoir.

Il vous suffit ensuite de vous rendre dans n’importe quelle pharmacie pour obtenir le vaccin. Si vous ne faites pas partie des populations à risque, vous pouvez acheter le vaccin de la même façon, mais il ne sera pas remboursé.

Où se faire vacciner ?

Les médecins, les infirmiers libéraux et les sages-femmes peuvent vous vacciner. Dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine, les pharmaciens peuvent le faire (l’expérimentation est en cours jusqu’en 2020), si vous avez plus de 18 ans et que vous donnez votre consentement.

L’acte de vaccination est remboursé à 70% si vous l’avez fait chez un médecin et 60% par une infirmière. Seules les personnes habituellement prises en charge à 100% sont entièrement indemnisée. Le reste à charge peut être remboursé, tout ou en partie, par les mutuelles. Les centres de Protection maternelle et infantile vaccinent gratuitement. Votre mairie peut vous indiquer où se trouve le plus proche.