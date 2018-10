L'ouragan Willa passe en catégorie 5

D'après un communiqué du centre américain de veille cyclonique (NHC), l'ouragan «continue de se renforcer» et devient «extrêmement dangereux». Les ondes de tempêtes Willa pourraient être mortelles.

Selon les dernières prévisions, la dépression se rapprochait. Elle était à 362 km du sud-ouest de Cabo Corrientes, dans l'ouest du pays. Des rafales de vents pouvant atteindre 209 km/h avec de très fortes précipitations et inondations sont attendues mardi.

Hurricane #Willa continues to rapidly strengthen, and it is now a category 4 hurricane. Hurricane and Tropical Storm Warnings are in effect for west-central and southwestern Mexico. Here are the 9 pm MDT Key Messages. Go to https://t.co/Oy8uoeRKme for details. pic.twitter.com/nPpo2RKYAw

— NHC E. Pacific Ops (@NHC_Pacific) 22 octobre 2018