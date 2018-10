Tout savoir sur le baclofène, autorisé sous conditions dans le traitement de l'alcoolisme

Après des années de tractations, le baclofène a obtenu ce mardi son autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l'alcoolisme par l'Agence du médicament (ANSM).

Le baclofène est un médicament prescrit depuis les années 1970 comme relaxant musculaire, mais dont l'usage a progressivement été détourné vers le traitement de l'alcoolisme, du fait qu'il couperait toute envie de boire de l'alcool et limiterait ainsi les risques de rechute. Depuis 2014, il était autorisé pour cet usage grâce à une recommandation temporaire d'utilisation (RTU), désormais remplacée par l'autorisation de mise sur le marché (AMM).

«Compte tenu du problème de santé publique majeur que représente l'alcoolisme», selon l'ANSM, le médicament est désormais autorisé, mais à condition que le patient ait connu un échec avec d'autres traitements et bénéficie d'un suivi psychosocial.

des Effets secondaires à forte dose

C'est en 2008 que le médicament a connu ses premiers échos, lorsqu'Olivier Ameisen, cardiologue et alcoolique, publie l'ouvrage «Le dernier verre», dans lequel il vante l'efficacité de la molécule Liorésal, présente dans le baclofène, pour soigner sa dépendance à l'alcool. A la suite de sa parution, une véritable ruée vers ce médicament s'opère dans l'Hexagone.

Et pour cause : alors qu'un Français sur dix se disait en difficulté avec l'alcool en 2016 (consommation abusive, dépendance...), le baclofène permettrait de réduire considérablement sa consommation de boisson, selon différentes études. Selon certains spécialistes, comme le président du Fonds Actions Addictions, Michel Reynaud, interrogé par RTL, il serait «un plus dans l'arsenal thérapeutique» existant contre l'alcoolisme. A l'heure actuelle, plus de 40.000 patients prennent du baclofène pour traiter leur dépendance, avance Le Parisien.

Si son efficacité est jugée sans équivalent par ses partisans, le produit comporte néanmoins des risques. C'est pour quoi l'ANSM avait abaissé l'an dernier la dose maximale recommandée (de 300 à 80 mg) – un seuil qu'elle a confirmé mardi. A trop forte dose, en effet, le baclofène peut entraîner de nombreux effets secondaires, de la transpiration excessive à l'insomnie et à la dépression, en passant par une perturbation olfactive et gustative.