Incident sur un vol Ryanair : la passagère refuse les excuses de l'homme qui l'a insultée

«Je ne suis pas raciste», assure David Mesher sur la chaîne ITV. Une vidéo, publiée la semaine dernière, le montrait dans un vol Barcelone-Londres en train d'insulter sa voisine, une dame noire, âgée de 77 ans. Il la traitait notamment d'«hideuse vache noire» et lui demandait de ne «pas lui parler dans une langue étrangère».

Selon lui, la dispute a eu lieu après qu'il ait demandé à sa voisine de se lever, «mais elle n'avait pas l'air de vouloir se lever».

«J'ai sûrement perdu mon calme et lui ai ordonné de se lever. En aucun cas je suis une personne raciste. C'était juste un coup ponctuel de colère, je crois», a-t-il déclaré. «Je présente mes excuses pour la détresse dont vous avez souffert à ce moment-là et depuis».

The man who racially abused an elderly black passenger onboard a Ryanair flight has apologised for his outburst, saying he is not a racist and blaming a fit of temper for the incident which went viral.





