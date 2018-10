Météo : 10 départements en vigilance orange «orages et pluie-inondation»

Dix départements ont été placés en vigilance orange «orages» et «pluie-inondation», dimanche 28 octobre.

L'alerte, lancée par Météo France, concerne les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et la Drôme. La Corse du Sud et la Haute-Corse sont quant à eux placées en alerte orange orages. Les perturbations devraient commencer lundi autour de 3h00 du matin et se terminer vers 20h00.

#VigilanceOrange #pluies et #orages en #Corse et #AlpesMaritimes :



Episode prévu de lundi 03h à lundi 20h.



Cumuls de 100-150mm (voire 200mm sur le relief), parfois 70/100mm en peu de temps.



Aussi du #vent fort en Corse avec fortes #vagues



— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 28 octobre 2018

Dans la nuit de dimanche à lundi, les averses deviendront orageuses et localement fortes. Elles pourront s'accompagner de grêles et de fortes rafales de vent. Des cumuls de l'ordre de 70/100mm en peu de temps sont possibles.