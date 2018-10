Vidéos : les moments de télévision les plus marquants de la carrière de Philippe Gildas

Philippe Gildas est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 82 ans. La figure emblématique du Canal+ des années 1990 est considéré par beaucoup comme le créateur de l'«infotainment», à la croisée de l'information et du divertissement. Retour sur les moments les plus marquants de sa carrière.

«Nulle part ailleurs», une émission émaillée de fous rires et de séquences cultes

Face aux facéties d'Antoine de Caunes et de José Garcia et à l'imprévisibilité de son invité Jango Edwards, Philippe Gildas avait prévu un sac poubelle pour tenter de se protéger, offrant l'un des moments les plus cultes de l'émission.

Devant les personnages interprétés par José Garcia et Antoine de Caunes, Philippe Gildas parvenait rarement à contenir ses fous rires.

Le 30 juin 1995, Antoine de Caunes réalise son dernier sketch devant un Philippe Gildas visiblement ému.

19 juin 1986, la mort de Coluche

Invité de l'émission «Zénith», animée par Michel Denisot, Philippe Gildas est aux côtés de son épouse Maryse pour évoquer la mort de l'humoriste.

2014, retour surprise sur Canal +

Dans une interview, Philippe Gildas avait critiqué l'humour d'Alison Wheeler et de Monsieur Poulpe, qui officiaient alors à la météo du Grand Journal, animé par Antoine de Caunes. Les deux humoristes avaient décidé de répondre avec humour à l'animateur, qui était arrivé dans leur dos durant la séquence, faisant une nouvelle fois preuve d'autodérision.