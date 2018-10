Découvrez les 30 candidates à l'élection de Miss France 2019

Voici la pétillante #MissBourgogne , Coline Touret ! Elle a 19 ans et mesure 1m73. RT si vous la soutenez ! pic.twitter.com/yqh3tUwb5v

Voici Caroline Perengo, #MissCoteDAzur pour #MissFrance2019 . Magnifique non ? RT si vous la soutenez ! pic.twitter.com/1AhECQX2qy

Le rêve perdure et je réalise enfin. Je vous remercie pour les messages et le soutien que j’ai reçu.



En tant que Miss Guyane 2018 j’ai désormais la charge et l’honneur de représenter notre belle Guyane au delà de ses frontières... https://t.co/PgamdNV4xT pic.twitter.com/1MYJrHX4on

— Laureline Decocq (@LaurelinedcqOff) 20 octobre 2018