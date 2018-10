Perdues dans la montagne, 3 randonneuses sauvées grâce à un numéro gravé sur un arbre

Ces trois randonneuses chinoises ont eu beaucoup chance. Elles s’étaient perdues lundi en haut d'une montagne du Salève (Haute-Savoie), et ont pu appeler au secours en utilisant un numéro de téléphone gravées sur un tronc d’arbre.

Etudiantes à Lille, les trois jeunes femmes, originaires de Chine, étaient en vacances dans les environs de Genève, rapporte Le Dauphiné.

Un chasseur au bout du fil

En pleine randonnée, les étudiantes se sont écartées du sentier et ont fini par se perdre. Vers 17h, les trois imprudentes sont tombées par hasard sur un numéro de téléphone gravé sur un tronc d’arbre et ont tenté leur chance en le composant, espérant trouver de l’aide au bout du fil. Par chance, un chasseur a décroché, et transmis leur appel aux secours.

Mais la recherche a pris du temps. En raison d'un brouillard trop épais, aucun hélicoptère n'a pu être déployé, précise Le Dauphiné. Un peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) a donc lancé des recherches au sol. Les trois jeunes femmes ont finalement été retrouvées aux alentours de 22h.