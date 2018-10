RATP : l'artiste JR invité à exposer dans le métro parisien

Pendant plus de trois mois, ce sont 26 paires d'yeux anonymes qui seront exposées – en plus de celle déjà exposée Gare Saint-Lazare – dans les stations suivantes : Bir-Hakeim (L6), Châtelet (L1, 4, 7 & 11 et RER A), Gare de Lyon (L1, 14, RER D & A), Hôtel de Ville (L1 & 11), La Chapelle (L2), Madeleine (L8 & 14), Luxembourg (RER B), Nanterre-Université (RER A), Pyramides (L7 & 14), Saint-Denis-Porte de Paris (L13) et Saint-Michel (L4 & RER C).

Pour la RATP, JR a ainsi souhaité «interpeller les voyageurs sur l’identité de ceux qui les observent», plus particulièrement sur «l’interaction qu'il pouvait avoir avec eux». Intitulée «Voyager avec d’autres», cette oeuvre doit donc se comprendre «comme une invitation à réfléchir à la nature des rencontres» que les millions d'utilisateurs des transports en commun franciliens font chaque jour.

Jusqu'au 10 février, le street artiste continuera d'ailleurs de faire évoluer son oeuvre, soucieux de «poursuivre cette rencontre», prêt à photographier à nouveau les voyageurs qui se seront arrêtés pour observer ses oeuvres. Une sorte de mise en abyme où «ceux qui regardent deviennent à leur tour les modèles à observer».

Cette exposition publique consacrée à ira également de paire avec celle organisée à la Maison Européenne de la Photographie (MEP), qui – après quelques semaines de fermeture – lui consacrera une exposition nommée «Momentum, la mécanique de l'épreuve», dès le 7 novembre.

First eyes up in Gare Saint Lazare, Paris.. during the next weeks I ll be interacting with the subway public through the eyes of the overlooked in more than 12 subway stations ! pic.twitter.com/9TZO9ohqfU

— JR (@JRart) 22 octobre 2018