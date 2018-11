Comment lutter contre les punaises de lit ?

En début de semaine, la ville de Paris a décidé de s'attaquer aux punaises de lit, phénomène grandissant en Ile-de-France.

Ces nuisibles, dont on pensait s'être définitivement débarassés depuis les années cinquante, font leur grand retour. En cause, notre appétence pour les voyages, et l'abandon de certains produits, jugés dangereux pour la santé, utilisés auparavant pour les anéantir.

Pour que les Parisiens sachent comment s'en débarasser, des plaquettes d'informations seront très prochainement mises à leur disposition dans l'ensemble des mairies et des établissements publics. Seront inscrits également le nom des entreprises à contacter en cas d'infestation.

Voté en #ConseilDeparis : la Ville de Paris lance un plan pour éradiquer les punaises de lit. 3 millions d'euros consacrés par nos bailleurs sociaux pour aider les locataires à faire face en 2018. Par ailleurs, une campagne d'information sera lancée. pic.twitter.com/8Qs5UXhMu5 — Ian Brossat (@IanBrossat) 5 février 2018

En attendant, voici quelques conseils pour repérer ces indésirables et vous en débarasser.

Comment anticiper

Si vous vous apprêtez à déménager ou à partir en voyage, soyez très vigilant. Des punaises de lit peuvent se trouver dans les matelas des chambres d'hôtel ou des logements Airbnb, et vous risqueriez de les ramener dans vos valises.

Elles peuvent aussi être présentes dans des vieux meubles, livres ou objets d'occasion.

Comment les détecter

Ces insectes, visibles à l'oeil nu, mesurent entre quatre et sept centimètres une fois adultes. Leur corps est plat, de forme ovale et de couleur marron (puis rouge après un repas). A première vue, on pourrait presque les confondre avec un pépin de pomme. Dépourvus d'ailes, ils ne sautent pas mais peuvent se déplacer très rapidement.

Concernant leurs oeufs, ils sont de couleur blanchâtre et généralement organisés en grappes, dans des espaces exigus. L'éclosion se produit entre dix et quatorze semaines après la ponte.

Vous pourrez également apercevoir leurs déjections, laissées sur le matelas, les draps, le sommier ou les murs de votre logement : ce sont de petites taches noires de un à trois millimètres. Des traînées de sang sont parfois observées sur les draps, suite à l'écrasement des punaises durant le sommeil ; ainsi que des peaux, suite à une mue.

Attention au risque d'allergies

Autre moyen de détecter leur présence : les piqûres. Des lésions de cinq millimètres à deux centimètres, sous la forme de tâches rouges, et dont le centre est marqué par un point rouge hémorragique ou une vésicule de couleur claire, pourraient apparaître sur votre corps.

Généralement, ces piqûres se retrouvent sur les parties exposées durant la nuit, comme les bras, les jambes, le dos et le cou. Elles peuvent provoquer des démangeaisons.

Généralement sans conséquences, ces piqûres peuvent toutefois être la cause d'allergies dermatologiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter un médecin.

Préparez le terrain à l'exterminateur

Ensuite, il va falloir réagir très rapidement. Si vous êtes locataire, contactez votre propriétaire pour qu'il contacte un exterminateur. Les produits seront à votre charge, mais votre bailleur devra payer la main d'oeuvre, d'après le décret n° 87-713 du 26 août 1987 relatif aux charges locatives dites «récupérables».

Bon à savoir : une intervention coûte en moyenne entre cent-cinquante et trois-cent euros. Et si votre propriétaire arrive à prouver que la présence des insectes est dûe à un manque d'hygiène, il est en mesure d'obliger son locataire à prendre en charge l'intégralité des frais.

Si vous logez dans un une résidence HLM, il vous faudra prendre contact avec l'Office municipal d'habitation de votre région.

Si vous êtes propriétaire, c'est à vous de contacter une entreprise d'extermination. Vérifiez qu'elle est bien certifiée, c'est à dire qu'elle possède un permis et un certificat du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques.

Ensuite, préparez les lieux. Si la contamination s'est produite suite à un voyage, il va vous falloir éloigner tous les bagages dans lesquels les insectes pourraient se loger, après les avoir lavés, ainsi que leur contenu, à une température de soixante degrés. Videz les tiroirs et les placards qui se trouvent dans les pièces infestées et passez l'aspirateur.

Ne jetez aucun objet sans l'avoir traité

Si vous avez des vêtements fragiles, qui ne doivent pas aller à la machine à laver, utilisez un sèche-cheveux pendant trente minutes, à forte température. Autre astuce : vous pouvez mettre certains objets contaminés dans le congélateur, pendant quarante-huit heures.

Attention, ne jetez surtout pas d'objets contaminés sans les avoir traités : les punaises pourraient se rendre chez vos voisins. Utilisez des sacs en plastique que vous jetterez dans une poubelle extérieure.

Pour vos matelas, sommiers, moquettes, rideaux et canapés : vous pouvez utiliser le nettoyage à la vapeur à cent-vingt degrés. Concernant les murs du logement, bouchez les trous causés par les punaises, retirez le papier peint et refaites les joints, si nécessaire.

Et après ?

Après le passage de l'exterminateur, il vous faudra attendre au moins six heures (douze heures si vous avez des problèmes respiratoires ou des enfants, vingt-quatre heures si vous avez un nourrisson ou que vous êtes enceinte) avant de rentrer chez vous.

Pensez à bien aérer les pièces traitées, essayez de ne pas marcher pieds nus dans ces mêmes pièces durant les deux prochains jours et vérifiez régulièrement qu'aucun insecte ne réapparaît.