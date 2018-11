Paris : à 72 ans, une femme est arrêtée après avoir commis plus de 700 vols à l'étalage

Une femme de 72 ans, accusée d'avoir commis plus de 700 vols à l'étalage, a été arrêtée à Paris fin octobre, après la perquisition de son appartement, a indiqué la préfecture de police de Paris ce vendredi.

Tout a commencé le 17 octobre dernier, lorsque la responsable d’une enseigne de jouets en bois a signalé au commissariat du 17e arrondissement «la présence sur un site de vente en ligne entre particuliers de 18 objets dérobés dans ses boutiques parisiennes», a indiqué la préfecture de police de Paris.

Les enquêteurs ont ensuite pu – grâce à leurs investigations techniques – identifier une femme âgée de 72 ans, domiciliée dans ce même arrondissement (17e), comme étant la receleuse. Depuis juin 2018, cette dernière avait en effet publié sur ce site plus de 950 annonces pour vendre essentiellement des jouets, tous décrits selon la police «comme neufs et dans leur emballage d’origine».

De plus, la perquisition réalisée dans son appartement a permis la découverte de plus de 1.000 articles, y compris ceux des magasins de jouets, et la somme de 40.000 euros en espèces. Grâce au travail des enquêteurs, parmi ce millier d'articles, 700 vols commis dans six enseignes différentes de la région parisienne ont ainsi pu être mis à jour.

Interpellée le 29 octobre par les forces de l'ordre, la mise en cause a reconnu être l’auteure des vols de ces objets, revendus directement en ligne. Selon les propos rapportés par la police, elle a admis avoir agi ainsi «principalement par désœuvrement»