Partie cueillir des champignons, une femme de 77 ans se perd et passe la nuit en forêt

En Dordogne, une septuagénaire a décidé de profiter de sa journée du 1er novembre pour aller cueillir des champignons dans les bois. Mais elle s'est perdue en pleine forêt, et a été contrainte d'y passer la nuit.

Cette enseignante à la retraite, âgée de 77 ans, avait quitté son domicile de Coux (Dordogne) en voiture avec son mari pour passer l'après-midi «aux champignons». Mais ce dernier a été le seul à regagner le véhicule après que les deux époux se soient perdus de vue, comme le rapporte France Bleu Périgord.

Inquiet de ne pas voir son épouse rentrer après la tombée de la nuit, il a fini par alerter les gendarmes. Accompagnés d'un chien de recherche, ils ont fouillé les moindres recoins de cette forêt jusqu'à 23h, sans parvenir à retrouver la septuagénaire. L'organisation d'une battue, qui devait commencer ce vendredi 2 novembre au matin, avait alors été ordonnée par le maire.

Mais elle n'a pas été nécessaire. Ce matin, aux alentours de 8h30, la retraitée a croisé le chemin d'un automobiliste, qui l'a prise en stop et l'a déposée près de son domicile, passablement choquée mais en bonne santé, d'après France Bleu Périgord. Pour l'instant, elle n'a rien dit de sa nuit passée en forêt.

Après cette courte disparition, la gendarmerie de Dordogne a rappelé, sur sa page Facebook, que les amateurs de la cueillette de champignons doivent «emporter un téléphone portable chargé», «un peu d'eau et de nourriture [...], un sifflet et une chasuble fluo» en plus de leur panier, par sécurité.