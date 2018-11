IDF : près d'un an après, où en est-on du déploiement du nouveau Vélib' ?

Il y a un an, Smovengo était choisi pour succéder à JC Decaux, afin de gérer et entretenir la version 2 du Vélib', qui devait être déployé dès la fin de l'année 2017. Onze mois plus tard, le service est opérationnel, mais loin d'être déployé à 100 %.

Le vaste déploiement du nouveau Vélib' métropolitain devait être terminé fin mars 2018. Un an après, et après quelques déboires, le service n'est pas encore complètement déployé à 100 %, alors que les dernières corrections techniques sont toujours en train d'être effectuées.

Début novembre, environ 1.000 stations sont désormais installées et opérationnelles (988 au 1er novembre), sur les 1.400 attendues. Soit plus de 70 % du contrat. Parmi elles, environ 800 sont reliées à l'électricité, et 200 sont encore alimentées par des batteries.

Des chiffres sataisfaisants que l'équipe du Vélib' a souhaité communiquer. «Vous avez effectué plus d’1,3 million de courses de plus de 3 minutes et vous parcourez près de 150 000 kilomètres par jour en moyenne», s'est-elle ainsi félicité.

Et l'objectif des 1.400 stations installées est désormais annoncé par Smovengo «pour le premier trimestre 2019». «Les correctifs critiques mis en place pendant l’été ont prouvé leur efficacité. Ainsi, les guide-roues ont été installés sur l’ensemble du parc Vélib’, et les nouvelles fourches sont en cours d’installation et déjà présentes sur deux tiers des vélos», a souligné le groupe.

Alors pour attirer les nouveaux abonnés, l'offre dite «de rentrée» fonctionne jusqu'à la fin du mois de novembre, avec - 50% pour tout nouvel abonnement ou réabonnement. Soit 4,15 euros (au lieu de 8,3 euros) pour le tarif le plus cher. Dès le mois de décembre, les prix classiques seront appliqués.

A Paris, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, a également fait part de son enthousiasme, en assurant que le «Vélib' était de retour». «1.000 stations opérationnelles dans 59 communes, et plus de 5 millions de trajets effectués en septembre et octobre, soit autant que durant les 8 premiers mois de l'année !», a-t-elle énuméré.