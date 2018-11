Paris : Oribiky, un nouveau service de vélo en libre-service bientôt déployé dans la capitale

Dans les tout prochains jours, un nouveau service de location de vélos en libre-service va être déployé dans les rues de la capitale. Contrairement à ses concurrents, Oribiky proposera des vélos à assistance électrique.

A Paris, les vélos électriques sont aujourd'hui réservés aux particuliers ou aux quelques chanceux qui en ont trouvé un parmi les nouveaux Vélib', mais avec Oribiky, ils pourraient bientôt être disponibles à tous, en libre-service.

Dans le courant du mois de novembre, ce tout nouveau service de vélos en libre-service devrait en effet se lancer dans la capitale, d'abord dans une version test, puis à tout le monde. A cette occasion, 400 vélos à assistance électrique seront déployées à Paris, en «semi-floating».

Cette nouveauté, c'est l'obligation – pour les utilisateurs – de rendre le vélo emprunté dans une zone très précise, délimitée sur l'application. Pas question donc de finir la location au milieu de nulle part, et de garer son vélo n'importe où, les futurs usagers seront donc invités à se référer à ces zones.

Pour le DG d’Oribiky, Yann Poincloux, l'idée était – avant même le lancement du service – «de s’accorder avec les municipalités sur des zones bien identifiées», afin de ne pas créer la pagaille dans les rues.

Électrique, muni d'un port USB et de 100 km d’autonomie, l’Oribiky pourra aller jusqu’à 25 km/h. Côté prix, il faut compter 10 centimes la minute, et grande nouveauté vis-à-vis des concurrents, cinq minutes de pause seront offertes lors de chaque course.