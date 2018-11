Agressée sexuellement dans le métro : un homme interpellé

Juste après avoir été agressée sexuellement par un homme dans le métro parisien lundi soir, une jeune femme prénommée Adélaïde avait eu le réflexe de sortir son téléphone pour filmer son agresseur et a ensuite publié la vidéo sur Twitter.

«Il m’a frôlée en me touchant les fesses et s’est retourné en me faisant un clin d’œil. Je lui ai sorti le 'MEGA evil Look' et je l’ai laissé marcher devant moi en le filmant pour avoir une preuve», avait-t-elle tweeté avec le hashtag #BalanceTonPorc.

Lundi en fin d'après-midi, un homme a été interpellé à la gare de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), selon Europe 1. Il s'agirait d'un Moldave âgé de 34 ans.

C’est bon je suis bien rentré à Paris me suis mise à filmer parce qu’il m’a frôlé en me touchant les fesses et s’est retourné en me faisant un clin d’œil. Je lui ai sorti le MEGA evil Look et je l’ai laissé marché devant moi en le filmant pour avoir une preuve #BalanceTonPorc pic.twitter.com/aJkQ4LaBiW — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) 29 octobre 2018

«Sans vidéo, vous n’êtes pas crues»

Sur les images, on voit le visage de l’homme qui se retourne régulièrement pour observer la jeune femme. Il la fixe ensuite longuement sur le quai du métro, sourire aux lèvres, avant de se diriger finalement vers la sortie. «J’ai décidé de filmer mon agresseur pour reprendre le contrôle, pour ne plus me sentir en position de victime (…) J’avais envie de montrer ce qu’il se passe vraiment dans le métro, quand on est une femme. Sans vidéo, vous n’êtes pas crues», a déclaré la jeune femme au Parisien, assurant qu’elle ira déposer plainte.

Suite à cette vidéo, le groupe de policiers de la Sûreté Régionale des Transports, spécialisé dans les infractions à caractère sexuel, s’est «saisi de l’enquête après avoir pris connaissance de la vidéo, avant même que la victime n’ait déposé plainte, afin de bloquer la suppression des images de vidéosurveillance de la RATP», a indiqué une source policière au Parisien.

Sur Twitter, Adélaïde a tenu à remercier les enquêteurs pour leur écoute et leur efficacité.

Deux enquêtes ont été lancés. Ils ont bien récupérés les bandes vidéos. Je dois passer identifier l’individu et déposer plainte dans leur service. Vraiment je vous remercie. Vous avez été d’une IMMENSE AIDE ! J’angoissais a l’idée d’aller au commissariat. Je remercie également du — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) 31 octobre 2018