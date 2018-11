Paris : les festivités de fin d'année débutent dans les grands magasins de la capitale

Des étoiles plein les yeux. A sept semaines de Noël, les festivités de fin d’année sont déjà lancées dans la capitale.

Les Galeries Lafayette (9e) vont en effet ouvrir le bal dans la soirée du mercredi 7 novembre, avec la célèbre actrice américaine Jessica Chastain, qui doit allumer les décorations de l'immense sapin de Noël, sous la couple, alors que se dévoileront en même temps les onze vitrines décorées.

Dès le lendemain, jeudi 8 novembre, à 18h, le Printemps Haussmann (9e) en fera de même, en présence de l’actrice française Laëtitia Casta. Puis, le 14 novembre, ce sera au tour des animations du BHV Marais (4e) de prendre vie.

Côté illuminations, le quartier du faubourg Saint-Honoré revêtira ses habits de lumière pour briller de mille feux dès le 15 novembre, avant l'avenue des Champs-Elysées le 22 novembre ou encore le boulevard Haussmann le 29 novembre.

Ensuite, d’ici à quelques semaines et pendant tout le mois de décembre, ce sont plus d’une vingtaine de marchés de Noël qui seront installés dans Paris, disséminés dans les quartiers touristiques et commerçants de la capitale.