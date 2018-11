Des séances de méditation pour la première fois remboursées

C’est inédit en France. Si nombre de mutuelles remboursent aujourd’hui certaines médecines douces, comme l’ostéopathie, l’acupuncture ou la sophrologie, aucune n’avait encore franchi le pas pour la méditation.

C’est désormais chose faite. Convaincue des bienfaits de la discipline, Alan, une assurance santé 100% digitale, a décidé de s’associer à l’application de méditation Petit BamBou, qui revendique 2 millions d’inscrits et 4.000 téléchargements par jour.

L’objectif ? Aider ses ­assurés à anticiper davantage les risques et à vivre mieux, grâce à des séances de méditation guidées, portant notamment sur le stress ou l’alimentation.

Un antidote contre la dépression

Plusieurs études ont en effet démontré que la pratique régulière de la méditation permet de combattre efficacement «la dépression, l’anxiété et la douleur chronique», selon la mutuelle.

Concrètement, tous les assurés Alan – environ 20.000 particuliers et 1.800 entreprises – se verront rembourser 25 euros pour un abonnement à long terme souscrit avant le 30 avril prochain. Soit environ 60% d’un forfait de six mois à 42 euros, et 42% d’un forfait d’un an à 59,88 euros.

@PetitBamBouZen vient d’atteindre les 2 millions d’utilisateurs ! Alan, une assurance 100% digitale, offre même 25€ à ses adhérents pour tout abonnement à l’application. Bravo à toute l’équipe de Petit Bambou ! pic.twitter.com/k1I5ERB1Za — Bertrand Rault (@bertrandrault) 28 octobre 2018

Un partenariat présenté comme gagnant-gagnant par les deux parties. Et qui pourrait n’être qu’une «première étape», selon Jean-Charles Samuelian, le cofondateur d’Alan : «Nous allons continuer à investir sur ce modèle, en l’ouvrant à d’autres ­disciplines de médecine douce.»